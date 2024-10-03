Набор контрактников на СВО продолжится до полной победы, заявил Медведев

Федеральная и региональная поддержка военнослужащих будет совершенствоваться до полной победы России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 октября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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