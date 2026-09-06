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10 лет, 166 000 нейронов и 125 млн связей: в Google Research впервые полностью картировали мозг самца дрозофилы

10 лет, 166 000 нейронов и 125 млн связей: в Google Research впервые полностью картировали мозг самца дрозофилы

Учёные создали крупнейшую на сегодня карту мозга и центральной нервной системы взрослого самца дрозофилы Учёные из Google Research впервые получили полный коннектом взрослого самца плодовой мушки Drosophila melanogaster — детальную схему соединений между нервными клетками.

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