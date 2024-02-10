В Запорожье новый губернатор-диверсант. Чего ждать на юге?

Главой администрации временно подконтрольной Киеву территории Запорожской области назначен Иван Фёдоров — бывший мэр Мелитополя, одиозно известный организатор кровавых диверсий и убийств сторонников России.
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