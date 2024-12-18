РТУ МИРЭА: ученым удалось повысить точность доставки лекарств от раковых опухолей

Ученые из Института тонких химических технологий имени М.В Ломоносова РТУ МИРЭА совершили значительный прорыв в области медицины, увеличив точность доставки лекарственных препаратов к злокачественным опухолям на 25%.
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