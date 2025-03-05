Прокуратура разблокировала счета участника СВО, который несколько месяцев находится на передовой

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения прав участников специальной военной операции. Установлено, что судебные приставы арестовали счета одного из местных жителей, который отправился на СВО и уже несколько месяцев находится на передовой.
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