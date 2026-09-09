Суд Владивостока арестовал 10 человек за сбыт наркотиков

Судебные власти Владивостока арестовали на два месяца десять человек, обвиняемых в участии в преступной группе по сбыту наркотиков.
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