В России разрешили многожёнство: Религиозное и только для мусульман. ДУМ России решило пойти против законов нашей страны? Совет улемов Духовного управления мусульман разрешил мусульманам России заключать до четырех религиозных браков при условии "справедливого и равного отношения мужа ко всем женам": "Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака.
"У меня ласковые жены, мне хорошо с ними"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Россия что, религиозное государство? А за "многоженство" нужно судить, КАК ЗА РАЗВРАТ!!
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6 час.
epobedimski
Россиия скатывается к средневековью. Скор и паранджу разрешат!
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4 час.
Нина Грекова
А у нас что ... и российские Законы перестали работать? Россию превращают в какой то кишлак .....
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3 час.
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