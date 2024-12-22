ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Молодежь себя "ищет"? А пусть идут на ВСО - вот там и простор для их "мятежных душ", ай нет, там страшно, а вот попоз...Взрывы в торговых...
  • Лидия
    Индексация по уровню инфляции 9,3%, а не 7.3%, так по крайней мере когда-то провозглашали. Правда сейчас война, тяжёл...Взрывы в торговых...
  • Евгений Сорокин
    Сразу в штурмЫ и до конца войны!     ЁбТвМА!!!!  Когда же это блиадство закончится.... Всех продажных полицаев на вой...Скандал с выдачей...

"У меня ласковые жены, мне хорошо с ними"

"У меня ласковые жены, мне хорошо с ними"

В России разрешили многожёнство: Религиозное и только для мусульман. ДУМ России решило пойти против законов нашей страны? Совет улемов Духовного управления мусульман разрешил мусульманам России заключать до четырех религиозных браков при условии "справедливого и равного отношения мужа ко всем женам": "Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Россия что, религиозное государство?  А за &quot;многоженство&quot; нужно судить, КАК ЗА РАЗВРАТ!!
Ответить
6 час.
epobedimski
Россиия скатывается к средневековью. Скор и паранджу разрешат!
Ответить
4 час.
Нина Грекова
А у нас что ... и российские Законы перестали работать? Россию превращают в какой то кишлак .....
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх