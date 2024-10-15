Как защитить свой дом от негатива

Как определить есть ли в доме отрицательная энергетика. Что предпринять для избавления от нее. Как убрать негативные энергетические потоки при помощи эфирных масел, комнатных цветов наполнить дом положительной энергией — об этом наш материал.
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