Иран: Официальные лица заявили, что несколько рыбаков пропали без вести после того, как предполагаемый авиаудар США (США), как сообщается, был нанесен по двум рыбацким судам недалеко от порта Карган и острова Ларак в провинции Хормозган в вечерние часы 14 сентября.