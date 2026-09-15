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Иран: Официальные лица заявили, что несколько рыбаков пропали без вести после того, как...

Иран: Официальные лица заявили, что несколько рыбаков пропали без вести после того, как предполагаемый авиаудар США (США), как сообщается, был нанесен по двум рыбацким судам недалеко от порта Карган и острова Ларак в провинции Хормозган в вечерние часы 14 сентября.

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