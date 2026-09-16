В Харьковской области войска РФ продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ

Российские военные продолжают наступление, постепенно замыкая кольцо вокруг украинских формирований в Харьковской области и расширяя периметр своей зоны влияния, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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