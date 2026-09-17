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Десять социальных проектов Алтайского края претендуют на гранты фонда "Новые решения"

Десять социальных проектов Алтайского края претендуют на гранты фонда "Новые решения"

На защите проектов — напряженная, но очень живая атмосфера. Авторы не просто читают слайды: они отвечают на вопросы экспертов, показывают расчеты, объясняют, как именно их идеи улучшат жизнь конкретных людей.

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