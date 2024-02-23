ТАСС: Пентагон уверен, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины

Рик Бонд

я тоже считаю что каклы делают успехи на южном и восточном фронте....они уверенно избавляются от бандеровцев не желающих жить в малороссии и новороссии и жители этих областейс нетерпением ждут прихода российской армии....с праздником мужики????с днём защитника отечества