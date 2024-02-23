Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    А нам все равно, в самый жуткий час косим трын траву!Bloomberg: Страны...
  • Ole Ole
    Пора увеличить выпуск бумеранговBloomberg: Страны...
  • Татьяна Бут
    Кто мешал дома заниматься благотворительностью? А впрочем, Хаматова занималась.Эмигрировавший из...

ТАСС: Пентагон уверен, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины

ТАСС: Пентагон уверен, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины

Украинские военные продолжают демонстрировать боевые успехи на востоке и юге страны, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Рик Бонд
я тоже считаю что каклы делают успехи на южном и восточном фронте....они уверенно избавляются от бандеровцев не желающих жить в малороссии и новороссии и жители этих областейс нетерпением ждут прихода российской армии....с праздником мужики????с днём защитника отечества
Ответить
18 час.
ИП
Игорь Петров
Мочить до последнего хохла!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору