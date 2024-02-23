Украинские военные продолжают демонстрировать боевые успехи на востоке и юге страны, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
ТАСС: Пентагон уверен, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины
Комментарии
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Рик Бонд
я тоже считаю что каклы делают успехи на южном и восточном фронте....они уверенно избавляются от бандеровцев не желающих жить в малороссии и новороссии и жители этих областейс нетерпением ждут прихода российской армии....с праздником мужики????с днём защитника отечества
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Мочить до последнего хохла!
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16 час.
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