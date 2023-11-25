Как «военный безвиз» может быть связан с открытием на Балтике второго фронта

Едва на Украине заговорили о некоем переходе ВСУ от контрнаступления к обороне, как в Европе заявили о необходимости ускорения создания так называемого «военного Шенгена» на случай кризиса или войны на восточном фронте.
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