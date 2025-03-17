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Суд обязал Минобороны выплатить 2,666 млн рублей ребенку погибшего на СВО

Суд обязал Минобороны выплатить 2,666 млн рублей ребенку погибшего на СВО

Ленинский районный суд Новосибирска постановил обязать Минобороны выплатить материальную поддержку ребенку, рожденному после гибели отца на СВО, в размере 2,666 млн рублей, защитив имущественные права малыша.

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