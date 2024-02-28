Специальный представитель Китая проведет второй раунд челночной дипломатии по украинскому кризису

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй начиная со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, где проведет второй раунд челночной дипломатии по продвижению политического урегулирования украинского кризиса, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.