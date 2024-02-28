Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Специальный представитель Китая проведет второй раунд челночной дипломатии по украинскому кризису

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй начиная со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, где проведет второй раунд челночной дипломатии по продвижению политического урегулирования украинского кризиса, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх