НГС - Красноярск

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Главврач Красноярской краевой больницы рассказал о важности вакцинации

Главврач Красноярской краевой больницы рассказал о важности вакцинации

Каждый день в России, только по официальным данным, умирает больше тысячи человек. Это как если бы в один день разбивались три «Боинга», только до этих умерших уже давно никому нет дела — по ним не объявляют траур, их фото не публикуют в СМИ.

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