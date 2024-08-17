Кардинально забыли, и всё: в Верховной раде Украины заявили, что не намерены захватывать Курскую АЭС

Помимо самого факта вторжения в Курскую область, который должен продемонстрировать способность ВСУ не только отступать на Донбассе, да и на других направлениях фронта, эксперты не исключают, что Киев планировал захват газоизмерительной станции «Суджа» и даже Курской АЭС в городе Курчатов.
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