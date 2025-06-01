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ГУР Украины заявило о подрыве третьго поезда под Мелитополем

ГУР Украины заявило о подрыве третьго поезда под Мелитополем

Украинская спецслужба взяла на себя ответственность за подрыв ещё одного, уже третьего моста за сутки.

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