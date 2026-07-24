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Huntington Bancshares зафиксировал 39% рост прибыли во II квартале 2026 года

Huntington Bancshares зафиксировал 39% рост прибыли во II квартале 2026 года

Американский банковский холдинг Huntington Bancshares Incorporated опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное расширение операционных показателей и рост чистого дохода.

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