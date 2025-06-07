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«Где дроны, Умеров?»: из-за дефицита беспилотников в ВСУ, Франция будет производить их прямо на Украине

«Где дроны, Умеров?»: из-за дефицита беспилотников в ВСУ, Франция будет производить их прямо на Украине

Le Monde пишет, что Париж запустит производство дронов непосредственно на территории Украины. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню, назвал такую инициативу французских автопромышленных и оборонных предприятий «беспроигрышным партнерством».

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