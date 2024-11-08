В Екатеринбурге движение трамваев парализовано из-за застрявшего микроавтобуса

Сегодня утром, 8 ноября, жители Екатеринбурга столкнулись с серьезными неудобствами: десятки, если не сотни горожан были вынуждены добираться на работу и учёбу пешком из-за парализованного движения трамваев.
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