«Интер» вел в счете в дополнительное время, но пропустил два мяча от «Болоньи» и вылетел из Кубка Италии

В 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в Милане потерпел поражение от «Болоньи» — 1:2. Хозяева поля имели преимущество и должны были побеждать в основное время, но на 65-й минуте их лучший бомбардир Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.