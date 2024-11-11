Со стенда у Главпочтамта убрали надпись «Идите лесом»

Скандальную надпись «Идите лесом» убрали со стенда у Главпочтамта сегодня утром. Как передает «Новый День», теперь там снова размещены портреты известных уральских спортсменов и информация об их достижениях, а также предыдущая экспозиция фестиваля «Чо» и Уральского филиала ГМИИ им.
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