Со стенда у Главпочтамта убрали надпись «Идите лесом»

Скандальную надпись «Идите лесом» убрали со стенда у Главпочтамта сегодня утром. Как передает «Новый День», теперь там снова размещены портреты известных уральских спортсменов и информация об их достижениях, а также предыдущая экспозиция фестиваля «Чо» и Уральского филиала ГМИИ им.