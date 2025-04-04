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Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

К сбору помощи присоединяются владельцы магазинов, торговых центров, автосалонов и других заведений Московские предприниматели, как представители малого бизнеса, так и крупные компании, регулярно направляют гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

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