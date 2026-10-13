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Мощный обвал ВСУ начался с Доброполья, кризис на пороге

Мощный обвал ВСУ начался с Доброполья, кризис на пороге

События в районе Доброполья становятся одним из ключевых эпизодов текущего этапа специальной военной операции.

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