В Центре московского долголетия на Хорошевском шоссе, 82, корпус 7 в эту пятницу 15 октября начнутся занятия по изучению правил и основ игры в шахматы.
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