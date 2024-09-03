Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Застройщики изменили стратегию продаж новостроек на фоне падения спроса

Застройщики изменили стратегию продаж новостроек на фоне падения спроса

Поводом для изменения стало сильное снижение продаж — у части застройщиков продажи упали вдвое. Чтобы компенсировать спад, застройщики сделали ставку на рассрочки и траншевую ипотеку За июль — август 2024 года застройщикам жилья в России пришлось существенно поменять стратегию продаж и начать использовать дополнительные инструменты стимулирования спроса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх