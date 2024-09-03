Застройщики изменили стратегию продаж новостроек на фоне падения спроса

Поводом для изменения стало сильное снижение продаж — у части застройщиков продажи упали вдвое. Чтобы компенсировать спад, застройщики сделали ставку на рассрочки и траншевую ипотеку За июль — август 2024 года застройщикам жилья в России пришлось существенно поменять стратегию продаж и начать использовать дополнительные инструменты стимулирования спроса.