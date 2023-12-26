Утверждены предельные цены на газ для Мангистауской области

Приказ о предельных ценах на сжиженный газ вступит в силу с 1 января 2024 года. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подписал соответствующий приказ «Об утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне торговых бирж для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан».
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