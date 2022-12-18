Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Можем оставить для него место в сборной, сохранить 10-й номер»

Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Можем оставить для него место в сборной, сохранить 10-й номер»

Лионель Скалони не исключает, что Лионель Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году. «На данный момент, я думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующем чемпионате мира.

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