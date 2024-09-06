Алаудинов заявил, что ВС РФ выжигают ВСУ в Курской области

Как заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, на Кореневском направлении в Курской области российские силы «выжигают» ВСУ.
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