Воссоздание цветной 3D модели человека по фотографии Перейти Метки: Experimental, PiFU, Генерация Задача Создание 3D персонажа По материалам: neurolist.
PiFU
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Воссоздание цветной 3D модели человека по фотографии Перейти Метки: Experimental, PiFU, Генерация Задача Создание 3D персонажа По материалам: neurolist.