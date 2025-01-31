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Депутат Рады Дмитрук: СБУ создала в Херсоне концлагерь для пыток местных жителей

Депутат Рады Дмитрук: СБУ создала в Херсоне концлагерь для пыток местных жителей

На Украине сотрудники СБУ организовали фильтрационный лагерь под названием «Меркурий» в подконтрольном ВСУ Херсоне, где пытали местных жителей.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Прошу прощения, сердце переворачивается от всего прочитанного. Но скажу свое мнение (если соблаговолите выслушать).  Не ВИБРИРОВАТЬ. СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ. ДОБИВАТЬ ЭТУ ГАДИНУ, ЗЕЛЮ (очевидно, что он нужен янки). И не ориентироваться ни на один пункт этого 100 дневного блеяния... Постараться взять Одессу, Харьков и Херсон (понятно, что припозднились с нашими продажными суками). И ПОДЫСКИВАТЬ ГЕНЕРАЛА ПИНОЧЕТА. ( Не может быть, чтобы в России ЕГО НЕ БЫЛО)... НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ!
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