На Украине сотрудники СБУ организовали фильтрационный лагерь под названием «Меркурий» в подконтрольном ВСУ Херсоне, где пытали местных жителей.
Депутат Рады Дмитрук: СБУ создала в Херсоне концлагерь для пыток местных жителей
Комментарии
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Evgenija Palette
Прошу прощения, сердце переворачивается от всего прочитанного. Но скажу свое мнение (если соблаговолите выслушать). Не ВИБРИРОВАТЬ. СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ. ДОБИВАТЬ ЭТУ ГАДИНУ, ЗЕЛЮ (очевидно, что он нужен янки). И не ориентироваться ни на один пункт этого 100 дневного блеяния... Постараться взять Одессу, Харьков и Херсон (понятно, что припозднились с нашими продажными суками). И ПОДЫСКИВАТЬ ГЕНЕРАЛА ПИНОЧЕТА. ( Не может быть, чтобы в России ЕГО НЕ БЫЛО)... НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ!
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