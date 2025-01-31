Депутат Рады Дмитрук: СБУ создала в Херсоне концлагерь для пыток местных жителей

Evgenija Palette

Прошу прощения, сердце переворачивается от всего прочитанного. Но скажу свое мнение (если соблаговолите выслушать). Не ВИБРИРОВАТЬ. СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ. ДОБИВАТЬ ЭТУ ГАДИНУ, ЗЕЛЮ (очевидно, что он нужен янки). И не ориентироваться ни на один пункт этого 100 дневного блеяния... Постараться взять Одессу, Харьков и Херсон (понятно, что припозднились с нашими продажными суками). И ПОДЫСКИВАТЬ ГЕНЕРАЛА ПИНОЧЕТА. ( Не может быть, чтобы в России ЕГО НЕ БЫЛО)... НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ!