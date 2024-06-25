Военная база в Индийском океане? И 3 тысячи наших солдат? Кто первым такое предрек

Суть нового договора между Россией и Индией, о котором в последнее время сказано было так много, заключается, как известно, в том, что Россия теперь сможет направлять войска в Индию, а Индия - к нам.
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