Морозов о контактах КХЛ с НХЛ: «Они сводятся только к переписке по переходам игроков. Мы по-прежнему придерживаемся меморандума о взаимоуважении»

– Как сейчас складываются отношения с НХЛ? Выставочные матчи с участием их и наших клубов сейчас принципиально невозможны? – Сейчас все контакты с НХЛ сводятся только к переписке по электронной почте по переходам игроков.
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