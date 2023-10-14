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Криштиану Роналду: «Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти на еще один финальный этап великого турнира»

Криштиану Роналду: «Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти на еще один финальный этап великого турнира»

Сборная Португалии одержала победу над Словакией со счетом 3:2 и гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата Европы.

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