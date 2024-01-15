Роковая глупость: теперь ясен замысел Байдена – второй разгром подряд США не вынесут

Когда-то Валентин Гафт написал шикарную эпиграмму, кончавшуюся словами: «Есть возможность стать мужчиной – надо только посидеть!» Для одного известного «шутника» тоже настаёт возможность сменить амплуа и стать героем – только надо пострадать! Причём серьёзно так, не по по-кавээновски! Время нынче такое, почётная миссия выпала нашим соседям, которую они совсем не ждали и точно не выпрашивали: роль малочисленного отряда-камикадзе, прикрывающего отступление большой армии.