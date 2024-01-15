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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Роковая глупость: теперь ясен замысел Байдена – второй разгром подряд США не вынесут

Роковая глупость: теперь ясен замысел Байдена – второй разгром подряд США не вынесут

Когда-то Валентин Гафт написал шикарную эпиграмму, кончавшуюся словами: «Есть возможность стать мужчиной – надо только посидеть!» Для одного известного «шутника» тоже настаёт возможность сменить амплуа и стать героем – только надо пострадать! Причём серьёзно так, не по по-кавээновски! Время нынче такое, почётная миссия выпала нашим соседям, которую они совсем не ждали и точно не выпрашивали: роль малочисленного отряда-камикадзе, прикрывающего отступление большой армии.

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