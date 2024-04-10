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Русская весна

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«Не только Украина»: американский генерал рассказал о крупной потере США 

«Не только Украина»: американский генерал рассказал о крупной потере США 

Попытки стран — членов НАТО обеспечить Украину западным оружием даже в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом свидетельствуют о том, что США теряют влияние на своих союзников и их доверие, заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в эфире телеканала NBC News.

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