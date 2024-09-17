Почему астронавты Polaris Dawn проявили осторожность при выходе в открытый космос: анализ особенностей миссии и скафандра SpaceX Ольга Вайленко12 сентября 2024 года мир стал свидетелем важного события в истории космонавтики — первого выход в открытый космос астронавтов миссии Polaris Dawn.