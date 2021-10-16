В Абхазии запустили процедуру регистрации резервистов и их личного оружия

Объявлено о готовности инструкций, выпущенных министерством обороны Абхазии, о постановке на учет незарегистрированного оружия и определения статуса резервиста, а также о начале регистрации резервистов и их личного стрелкового оружия, 16 октября сообщает телеканал Абаза ТВ.