В Абхазии запустили процедуру регистрации резервистов и их личного оружия

Объявлено о готовности инструкций, выпущенных министерством обороны Абхазии, о постановке на учет незарегистрированного оружия и определения статуса резервиста, а также о начале регистрации резервистов и их личного стрелкового оружия, 16 октября сообщает телеканал Абаза ТВ.
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