В рубашке родился: во Владивостоке автомобилисту едва не прилетело бревно в стекло

Во Владивостоке в районе улицы Луговой из большегруза вывалился мусор и чуть не приземлился в проезжающую машину, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал svodka_25 «Очень безалаберно, учитывая, что такая палка может запросто покромсать лобовое стекло», – негодует автомобилист.