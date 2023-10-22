В рубашке родился: во Владивостоке автомобилисту едва не прилетело бревно в стекло

Во Владивостоке в районе улицы Луговой из большегруза вывалился мусор и чуть не приземлился в проезжающую машину, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал svodka_25 «Очень безалаберно, учитывая, что такая палка может запросто покромсать лобовое стекло», – негодует автомобилист.
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