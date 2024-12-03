"Заставили снять штаны": отпрыски мигрантов расстреляли русского подростка

В МВД есть пресс-служба. И если целый генерал Ирина В. это не опровергла, хотя бы на этой платформе, с высокой долей вероятности можно утверждать, что сей факт имеет место. И если ты лично не присутствовал, при каком-либо инциденте, это не значит, что его небыло.

Александр Хорошилов

Мне кажется, теперь всё просто, Живёт вокруг капитализм. И кто во всём, "большого" роста Вам скажет- это популизм. Расскажет, что и раньше было, Найдёт юристов и друзей. Одно закон, другое сила. Все всюду бросили детей. Да, не совсем, и есть отчетность Что что-то сделано для них. Но, у агрессии есть плотность И крепит эту плотность псих. Теперь их станет много больше Страх наказаний не вчести. И у кого влиянье больше Тот будет молодежь вести. Врать, воровать приспособляясь Уже не стыдно никому. Придётся жить сопротивляясь, Жить будет сложно одному.