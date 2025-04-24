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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:30 по московскому времени.

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