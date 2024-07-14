Обещанного НАТО не хватит на контрнаступление ВСУ в этом году

Украина не перейдет в контрнаступление в 2024 году, пишет NYT со ссылкой на источники в НАТО. Дело в том, что доставка военной помощи, которую альянс пообещал Киеву, может занять месяцы: западные страны еще не начали производство и закупку ряда вооружений для ВСУ.