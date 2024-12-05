5 фактов о плесени в квартирах, которые многим неизвестны

Плесень в квартире — это не просто непривлекательные пятна на стенах и неприятный запах. За этими черными точками и пушистыми налетами скрывается целый мир микроскопических грибков, которых существует более миллиона видов! Некоторые из этих крошечных грибков являются основой для лекарств (пеницилл), в то время как другие могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.