Приходите на экскурсию по маршрутам страны по случаю Всемирного дня туризма

Агентство Moldsilva сообщает, что с 27 по 29 сентября 2024 года все природные заповедники страны будут открыты для туристов, а также будет организован ряд мероприятий по случаю Всемирного дня туризма, отмечаемого 27 сентября.
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