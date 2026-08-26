Путин и Жапаров используют все возможности для личного диалога на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и глава Кыргызстана Садыр Жапаров могут провести двустороннюю встречу в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в республике, хотя официально встреча еще не подтверждена.
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