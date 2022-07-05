Сдавшийся на «Азовстали» швед опроверг обвинение в участии в боях за ВСУ

В отношении шведского гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество» Подданный Швеции, сдавшийся ранее в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отверг обвинение в своем участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории Донецкой Народной Республике (ДНР).
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