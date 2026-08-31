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ФедералПресс

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Мэр Екатеринбурга рассказал, где разместили жителей дома, пострадавшего от налета беспилотника

Мэр Екатеринбурга рассказал, где разместили жителей дома, пострадавшего от налета беспилотника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, ФедералПресс. Утром 31 августа Екатеринбург пережил атаку беспилотников. БПЛА попали в жилые дома.

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