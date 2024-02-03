«Олимпиада Халков»: в США пройдет турнир, участникам которого разрешат любые допинги

Использование всевозможных допингов в последние годы стало настоящим бичом большого спорта. На выявление нарушителей правил тратятся миллионы долларов, но все равно новости про очередных любителей чудес фармацевтики появляются регулярно.
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