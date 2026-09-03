На СВО погиб омский мобилизованный Виталий Шелудков - у него осталась дочь. В администрации Новокошкульского поселения Тюкалинского района сообщили о гибели 37-летнего местного жителя.
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